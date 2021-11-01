Из-за тумана в Москве массово задерживаются авиарейсы

Вылеты более 30 самолетов отменены или задержаны в аэропортах Москвы из-за тумана. Задержки есть во всех воздушных гаванях столицы, сообщает сервис "Яндекс.Расписание".

Туман, до минимума снизивший видимость на дорогах столичного региона, по прогнозам синоптиков продержится до утра вторника, 2 ноября. До этого же времени в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности.

МЧС настоятельно рекомендует автомобилистам без лишней необходимости не выезжать на дороги, а если уж нужно выехать - придерживаться максимальной скорости.