Как цифровизация изменила турсферу столицы

Цифровизация, индивидуализация, безопасность и децентрализация, - главные тренды в сфере туризма. Об этом рассказала зампредседателя комитета по туризму столицы Татьяна Шаршавицкая, выступая на XIV Евразийском экономическом форуме, который прошел в Вероне 28-29 октября. Участники обменялись технологиями восстановления сферы услуг, промышленности после пандемии, а также обсудили перспективы цифровизации во всех отраслях экономики, в частности туризме.

"Цифровизация, индивидуализация, безопасность и децентрализация, - главные тренды в сфере туризма сегодняшнего дня. Примером цифрового сервиса является RUSSPASS, с помощью которого можно составить маршрут от Калининграда до Камчатки", - заявила Шаршавицкая в рамках сессии "Технологические инновации и цифровой переход как двигатели инклюзивного и устойчивого социально-экономического развития".

"Путешественник находит на RUSSPASS регион, в который хочет поехать, а затем из представленных предложений составляет индивидуальный план поездки. Осмотр традиционных достопримечательностей в центре города уходит на второй план: мы видим ускоренное развитие тренда live like a local, когда туристы приезжают в Москву и проводят в ней время как местные жители", - отметила она.

Цифровизация затронула абсолютно все сферы жизни. В туризме она ускорила необходимость оцифровки имеющихся туристических предложений. Сегодня турист хочет получить аутентичный опыт, хочет жить, как местные, ходить в те же рестораны, посещать те же места отдыха и развлечений, что и местные жители, проводить время в поездке с максимальной пользой.

На первый план выходит важность создания цифровых решений и предложений, адаптированных под мобильные устройства, которые помогают организовать путешествие, а затем поделиться опытом и впечатлениями в режиме реального времени. С помощью этого ресурса можно создавать уникальные планы путешествий по Москве и по России с бесконечным количеством вариантов.

С RUSSPASS легко сориентироваться в городе и получать персональные рекомендации и советы, а также создавать персональные маршруты или же использовать готовые. Их уже свыше 100, включая 65 по Москве. На сегодняшний день на сервисе доступно уже свыше 3,3 тысячи предложений для путешественников.

Еще один тренд в современном туризме - уменьшение времени на планирование поездки. Сейчас бронирование отелей и гостиниц осуществляется в среднем от трех дней до трех недель до предстоящей поездки.

Кроме этого, в период пандемии произошло сглаживание пиков сезонности: выросло количество коротких и частых поездок и одновременно с этим увеличилась продолжительность основного отпуска - до 14 дней и более. Также стала популярной практика staycation (от английского: stay - оставаться, vacation - отпуск), - короткие поездки на небольшие расстояния, которые позволяют ненадолго сменить обстановку.