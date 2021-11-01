Как цифровизация изменила турсферу столицы

Новости

Москвичам пообещали теплый ноябрь 10:04
На ВДНХ открылся центр вакцинации и точка экспресс-тестирования на COVID-19 09:47
В Минске покажут лучшие фильмы уходящего года 09:47
В Магаданской области браконьеры добыли красной икры на 7 млн рублей 09:34
На Алтае раскрыли мошенничество с фонарями на 100 миллионов рублей 09:33
Стоимость российской пшеницы обновила максимум с сезона 2012/13 09:30
В калужской колонии выявили экстремистскую ячейку 09:21
Власти Москвы подготовят план полного отказа от мигрантов на стройках 09:16
Бирюков: В "Парке Яуза" завершается строительство уникального экоцентра 09:14
Шестеркин признан первой звездой матча "Нью-Йорк Рейнджерс" - "Сиэтл" 09:08
Депутат Рады Рабинович обвинил Молдавию и Литву в предательстве 08:45
Лавров: Террористические угрозы необходимо подавлять внутри Афганистана 08:28
С 1 ноября в КЧР допуск в общественные места разрешен только с QR-кодом 08:24
Приставы в этом году взыскали 12,5 млрд рублей штрафов за нарушения ПДД 08:23
ЦБ лишил лицензии банк "Спутник" 08:17
Действие системы QR-кодов в Красноярском крае продлят после 7 ноября 08:13
Глава ВОЗ сообщил о трех стратегических целях, связанных со здоровьем 08:10
Названы самые дорогие для жизни города России 08:05
Глава ФССП Аристов: В списках невыездных находятся 4,2 миллиона россиян 08:00
Президент Молдавии о новом контракте с "Газпромом": Мы довольны 07:57
Российский бизнес могут обязать хранить внутреннюю переписку три года 07:51
Сенатор Рукавишникова рассказала о новом наказании для водителей-лихачей 07:22
Байден попытался оправдать рекордное падение своего рейтинга 06:41
Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов даже у привитых трижды 06:10
Известный наркобарон Альберто Мартинес убит в Нью-Йорке 05:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В ПФР рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
В ПФР рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Синоптики рассказали о погоде в ноябре
Синоптики рассказали о погоде в ноябре
01.11.2021 09:45
Рубрика: Власть

Как цифровизация изменила турсферу столицы

Текст: Ангелина Зеленькова
Цифровизация, индивидуализация, безопасность и децентрализация, - главные тренды в сфере туризма. Об этом рассказала зампредседателя комитета по туризму столицы Татьяна Шаршавицкая, выступая на XIV Евразийском экономическом форуме, который прошел в Вероне 28-29 октября. Участники обменялись технологиями восстановления сферы услуг, промышленности после пандемии, а также обсудили перспективы цифровизации во всех отраслях экономики, в частности туризме.

"Цифровизация, индивидуализация, безопасность и децентрализация, - главные тренды в сфере туризма сегодняшнего дня. Примером цифрового сервиса является RUSSPASS, с помощью которого можно составить маршрут от Калининграда до Камчатки", - заявила Шаршавицкая в рамках сессии "Технологические инновации и цифровой переход как двигатели инклюзивного и устойчивого социально-экономического развития".

Фото: iStock
Пять необычных направлений отдыха в России

"Путешественник находит на RUSSPASS регион, в который хочет поехать, а затем из представленных предложений составляет индивидуальный план поездки. Осмотр традиционных достопримечательностей в центре города уходит на второй план: мы видим ускоренное развитие тренда live like a local, когда туристы приезжают в Москву и проводят в ней время как местные жители", - отметила она.

Цифровизация затронула абсолютно все сферы жизни. В туризме она ускорила необходимость оцифровки имеющихся туристических предложений. Сегодня турист хочет получить аутентичный опыт, хочет жить, как местные, ходить в те же рестораны, посещать те же места отдыха и развлечений, что и местные жители, проводить время в поездке с максимальной пользой.

На первый план выходит важность создания цифровых решений и предложений, адаптированных под мобильные устройства, которые помогают организовать путешествие, а затем поделиться опытом и впечатлениями в режиме реального времени. С помощью этого ресурса можно создавать уникальные планы путешествий по Москве и по России с бесконечным количеством вариантов.

С RUSSPASS легко сориентироваться в городе и получать персональные рекомендации и советы, а также создавать персональные маршруты или же использовать готовые. Их уже свыше 100, включая 65 по Москве. На сегодняшний день на сервисе доступно уже свыше 3,3 тысячи предложений для путешественников.

Наталья Сергунина: Москва стала участником первого Всемирного саммита по будущему туризма

Еще один тренд в современном туризме - уменьшение времени на планирование поездки. Сейчас бронирование отелей и гостиниц осуществляется в среднем от трех дней до трех недель до предстоящей поездки.

Кроме этого, в период пандемии произошло сглаживание пиков сезонности: выросло количество коротких и частых поездок и одновременно с этим увеличилась продолжительность основного отпуска - до 14 дней и более. Также стала популярной практика staycation (от английского: stay - оставаться, vacation - отпуск), - короткие поездки на небольшие расстояния, которые позволяют ненадолго сменить обстановку.

В регионах Власть Работа власти Регионы Экономика Туризм Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Развитие туризма в России

Главное сегодня

Сенатор Рукавишникова рассказала о новом наказании для водителей-лихачей
Власти Москвы подготовят план полного отказа от мигрантов на стройках
ЦБ лишил лицензии банк "Спутник"
Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов даже у привитых трижды
Свыше 4 миллионов россиян не смогли выехать за границу из-за долгов
Валерий Зорькин: Мир переходит в эпоху постчеловеческих по своей направленности технологий
Верховный суд объяснил, когда репосты не наказуемы