Мистика и Сайлент Хилл: туман в Москве покорил соцсети

Вечером в понедельник жители Москвы и Подмосковья активно постят в соцсетях фото тумана, который накрыл столичный регион за несколько часов.

В кадры любительской съемки попали скрывшиеся в тумане Москва-река, небоскребы делового центра и несколько крупных парков. Москвичи отмечают, что видимость на дорогах значительно ухудшилась, а в сочетании с городским освещением туман создал уникальный эффект. "Мистика", "фильм ужасов", "Сайлент Хилл" - такими эпитетами горожане сопровождают свои фотографии. И отмечают, что такого густого тумана в городе не видели уже давно.

Отметим, что по прогнозам синоптиков туман в Москве рассеется только к 10.00 2 ноября. Все это время видимость на дорогах будет составлять не более 200-700 метров. Водителей и пешеходов просят быть предельно осторожными и внимательными.