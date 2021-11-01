Москвичам пообещали теплый ноябрь

Теплее климатической нормы - так оценила погодные перспективы наступившего ноября главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее расчетам, до середины ноября в столичном регионе продержится плюсовая температура с возможным осадками в виде дождя. Во второй половине месяца дождь может смениться снегом, но общий температурный фон будет таков, что снежного покрова в ноябре москвичи могут не ждать. Он установится только ближе к Новому году.

К слову, и прошедший октябрь был теплее климатической нормы примерно на 1,3 градуса.