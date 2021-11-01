На 31,5 млрд рублей увеличится бюджет социальной поддержки москвичей

Комиссия Московской городской Думы по социальной и экономической политике одобрила проект бюджета Москвы на оказание мер социальной поддержки москвичам в 2022 году. Как сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак, правительству города удалось не только сохранить, но и увеличить объем социальной помощи жителям столицы, которой пользуются 4,5 миллиона человек или каждый третий горожанин. В 2022 году город планирует направить на эту статью 602,9 млрд рублей, что на 31,5 млрд (5,5%) больше, чем в текущем году.

В частности, в рамках госпрограммы "Социальная поддержка жителей города Москвы" на представление денежной и натуральной форм поддержки предусмотрено 500,6 млрд рублей или на 5,8% больше, чем в 2021-м. Эти деньги пойдут на выплаты пенсионерам, семьям с детьми и малообеспеченным семьям, приемным семьям, а также на программы поддержки старшего поколения. Кроме того, меры социальной поддержки предусмотрены людям с инвалидностью и горожанам, ищущим работу. Входят сюда и льготы, связанные с бесплатным проездом, питанием, лекарственными препаратами, санаторно-курортным лечением, адресной материальной помощью, скидки по оплате ЖКУ и т.д.

Самый большой объем расходов в 2022 году - 411,3 млрд рублей - предусмотрен на поддержку горожан старшего поколения, что по сравнению с текущим годом выше на 4,4%. На доплаты к пенсиям будет направлено 169,7 млрд рублей, что на 4,9 млрд больше, чем в 2021-м. Количество получателей выплаты в будущем году составит 2,1 млн человек.

В проекте бюджета на 2022 год предусмотрена индексация на 4,8% социальных выплат льготным категориям граждан, в том числе ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, труженикам тыла, семьям с детьми, инвалидам и детям-сиротам. Кроме прямых выплат, для них в полном объеме сохранены все действующие льготы, предоставляемые в натуральной форме: бесплатный проезд на общественном транспорте, приобретение санаторных путевок, льготы по оплате ЖКУ и взносов за капитальный ремонт и другие.

Будет продолжена реализация проекта "Московское долголетие", на финансирование которого предусмотрено 3 млрд рублей, что почти на 20% больше бюджета 2021 года. Каждый шестой москвич старшего возраста уже стал участником проекта, это почти 400 тысяч человек. Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, "Московское долголетие" продолжает свою работу в онлайн-режиме.

На социальную поддержку москвичей с инвалидностью в 2022 году будет направлено 7,9 млрд рублей. Продолжится реализация мероприятий, направленных на социальную интеграцию инвалидов и формирование городской безбарьерной среды. Дополнительно на обеспечение граждан техническими средствами реабилитации к 2,1 млрд рублей федеральных средств из бюджета города Москвы будет выделено 3,1 млрд рублей.

Кроме того, более 1 млрд рублей будет направлено на закупки услуг по комплексной реабилитации детей и взрослых с инвалидностью в организациях различных форм собственности и ведомственной принадлежности, реализующих программы по авторским и уникальным технологиям с подтвержденной эффективностью.

Для оказания адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в 2022 году планируется направить 6,5 млрд рублей.

Особое внимание будет уделено поддержке семьям с детьми и профилактике социального сиротства. Финансирование данного направления в следующем году увеличится на 15,9% и составит 89,1 млрд рублей.

В 2022 году продолжится реализация проекта "Наше сокровище" по обеспечению подарочными комплектами семей с новорожденными детьми или выплаты компенсаций взамен подарочного набора. На эти цели будет направлено 2,6 млрд рублей.

На выплаты малообеспеченным семьям с детьми на ближайшие три года выделено порядка 119,7 млрд рублей, из них на 2022 год - 36,6 млрд, что на 21,9% больше текущего года.