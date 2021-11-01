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Рубрика: Общество

На ВДНХ открылся центр вакцинации и точка экспресс-тестирования на COVID-19

Текст: Любовь Проценко
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ

В Москве расширяют сеть пунктов вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19. Сделать прививку и сдать экспресс-тест теперь можно на ВДНХ. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Мы видим, что число желающих вакцинироваться в Москве растет. Кроме того, становится все больше людей, которым в ближайшее время потребуется ревакцинация. В ответ на увеличивающийся спрос мы наращиваем вакцинационные мощности. Сегодня новый центр начал работать в еще одном популярном месте столицы - на ВДНХ. Его легко найти, он расположен в левом крыле арки главного входа. Также там можно сдать экспресс-тест на COVID-19. Предварительная запись для посещения пункта не требуется".

Пункт принимает граждан РФ. Он находится по адресу: Проспект Мира, дом 119, строение 227 (полукруглое здание слева от главного входа) и работает ежедневно с 9.00 до 21.00.

В пункте на ВДНХ строго соблюдаются санитарно-эпидемиологические правила. Потоки посетителей разделены таким образом, чтобы не было пересечений ожидающих вакцинацию и уже прошедших ее. Сам процесс вакцинации проходит максимально быстро и эффективно.

В столице в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября 2021 все пункты вакцинации продолжают работу. Полный список центров и график их работу доступны на сайте mos.ru/privivka/. Вакцинация проводится бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС (при наличии), а также номер СНИЛС, чтобы информация о прививке была отражена на федеральном портале госуслуг. Кроме того, горожан просят называть свой номер мобильного телефона, на него после вакцинации придет QR-код.

Полный список точек бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19 опубликован на портале mos.ru. Сделать такой экспресс-тест могут бесплатно все желающие. Для этого понадобится только паспорт для взрослого или свидетельство о рождении для ребенка и номер полиса ОМС при наличии. Дети могут пройти экспресс-тестирование только в присутствии родителей.

Положительный результат экспресс-теста не является подтверждением заболевания. При этом у человека для дополнительной диагностики сразу на месте и бесплатно берут мазок на ПЦР-исследование. В течение 1-2 дней он получает результат, и только в случае, если он оказывается положительным, диагноз считается подтвержденным, на дом направляют врача, и начинается лечение. Результат ПЦР приходит по СМС, а если у человека открыт доступ к электронной медицинской карте, то он отображается и там. Жителей, чей экспресс-тест покажет положительный результат, попросят оставаться дома до получения результата ПЦР-исследования.

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