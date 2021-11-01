Открылась экспозиция о вкладе эллинов в историю Москвы

Текущий перекрестный год истории России и Греции, совпавший с 200-летним юбилеем начала освободительной борьбы греков за независимость Эллады, ознаменовался открытием уникальной выставки в Москве.

"Москва греческая. От Феофана Грека до наших дней" - такое название получила презентованная на днях на площадке Государственного центрального музея современной истории России экспозиция, посвященная вкладу выдающихся эллинов в становление и развитие российской столицы. Хронологически разделенная на несколько временных периодов она охватывает семь с лишним веков греческого присутствия в Москве, которое представлено тремя сотнями экспонатов из трех десятков музеев, архивов, библиотек и частных коллекций.

Точкой отсчета эллинизма на берегах Москвы-реки обозначен 1390 год, когда в Белокаменную прибывает талантливый византийский иконописец Феофан Грек. Он становится автором росписей соборов Московского Кремля и других храмов. Судьбоносный "греческий след" в истории столицы и всей нашей страны в 15 веке оставляет племянница последнего императора Византии Софья Палеолог, вышедшая замуж за царя Ивана III. Детальная реконструкция лица византийской принцессы представлена на выставке. Богослов и подвижник Максим Грек уже в 16 веке отметился в Москве своими трудами и переводами. Быстрое развитие духовных связей Руси и Греции уже вскоре привело к тому, что царь Алексей Михайлович в 1669 году пожаловал Никольский Монастырь неподалеку от Кремля монахам с Афона. На выставке можно познакомиться с детальным макетом реставрации Никольской улицы, где, как выражались в том время, "стояли греки". Вскоре наводнившие Московию предприимчивые выходцы из Эллады освоили пространство у столичной реки Яузы, получившее название Греческая слобода (просуществовала до конца 1671 года).

"Николо-греческий монастырь был местом притяжения митрополитов, священников и ученых людей, а в Греческой слободе селились простые люди", проводит экскурсию для "РГ" атташе по культуре посольства Греции в РФ и научный консультант выставки Димитрис Яламас. Который предоставил для экспозиции несколько редких экспонатов из личной коллекции. На мой вопрос, откуда они у него древние фолианты 18 века, дипломат скромно поясняет: "Нашел в московских букинистических магазинах".

Одной из таких удачных находок стали книги греческих братьев Лихудов, которые прибыли в Москву в 1685 году и открыли здесь первое высшее учебное заведение. Тем самым дав, по словам г-на Яламаса, "старт высшего образования в России". Известно, что с подачи Лихудов была основана Славяно-греко-латинская академия, которая в 1814 году была преобразована в Московскую духовную академию.

Если с 14 по 17 века эллинское присутствие в Москве неразрывно связано с церковно-духовной жизнью, то с 18 века на первый план выходят греческие купцы и меценаты. Выставка в деталях рассказывает о выдающихся представителях этой плеяды. К которой, например, принадлежали активно занимавшиеся в столице благотворительностью и просветительской деятельностью братья Зосимы.

Московская жизнь советской эпохи представлена самыми разнообразными выдающимися греками. В частности, экспонаты экспозиции рассказывают о прославленной в годы СССР ударнице соцтруда Ангелине (Паше) Прасковье, советском военном теоретике Владимире Триандафиллове, легендарном лётчик-испытателя Владимире Коккинаки, коллекционере и обладателе уникального собрания русского авангарда Георгии Костаки и многих других.

Стоит ли говорить, что и современную историю Москвы невозможно представить без весомого вклада греков. Таких, например, как знаменитый космонавт греческого происхождения Федор Юрчихин, первый мэр столицы Гавриил Попов, народная артистка России Елена Камбурова, директор Большого театра Михаил Чулаки. Многих из них и сегодня объединяет Московское общество греков, к 30-летию которого в том числе и приурочен данный выставочный проект. При этом исполнительный директор данной общественной организации Инна Шефф выступила в роли куратора выставки.

"Эта выставка является частью мероприятий в рамках года истории Россия-Греция. Данная инициатива дает нам возможность лучше узнать о том, что русские и греки связаны глубинами веков. А также осознать, как много нас объединяет, - рассказывает "РГ" посол Греции в РФ Екатерина Нассика. - Здесь можно познакомиться и историей выдающихся патриотов греческого происхождения, которые пустили корни здесь и для которых Россия стала второй родиной. Основное послание выставки - показать, как органично и гармонично греческое наследие включалось и обогащало историю Москвы и России. Я очень горжусь своими соотечественниками, представленными на выставке и очень рада тому, как Россия их всегда дружелюбно принимала. Все это дает нам твердую основу для хороших современных отношений между нашими странами".

Справка "РГ"

Выставка "Москва греческая" проходит до 21 ноября 2021 года в Государственном центральном музее современной истории России (ГЦМСИР), организована "Московским обществом греков" совместно с ГЦМСИР при поддержке Посольства Греции в РФ, Министерства культуры России и Комитета общественных связей и молодёжной политики города Москвы.