Расписание поездов на МЖД изменится в ноябрьские праздники

В предпраздничные и праздничные дни, с 3 по 7 ноября, изменится расписание пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Как отмечает пресс-служба, изменения затронут Белорусское, Горьковское, Казанское, Киевское, Курское, Павелецкое, Рижское, Савеловское и Ярославское направления.

Электропоезда будут курсировать по расписанию:

3 ноября - пятницы;

4, 5 и 6 ноября - субботы;

7 ноября - воскресенья.

Также изменится порядок следования некоторых экспрессов, связывающих Москву с Тулой, Владимиром, Дубной, Рязанью, Калугой и Александровом.

МЖД просит пассажиров заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".