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Рубрика: Общество

Санитарная авиация Москвы за пять лет доставила в больницы почти 3 000 человек

Текст: Ирина Огилько
За пять лет санитарной авиацией Москвы доставили в больницы почти 3 000 человек. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
Фото: Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы Фото: Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы
Фото: Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы

Как напомнили в пресс-службе, пять лет назад было организовано дежурство третьего санитарного вертолета, это позволило увеличить в два раза число спасенных жизней. Сейчас в столице работает пять санитарных вертолетов. На помощь они готовы прийти в любую минуту.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Как работает санитарная авиация в Подмосковье

"Экипаж санитарного вертолета прибывает в любую точку столицы, в среднем, всего за 5-15 минут, - прокомментировал директор Московского авиацентра Кирилл Святенко. - Это значит, что в максимально короткие сроки пациент пропадает в больницу, где получает необходимую медицинскую помощь".

Санитарные вертолеты приходят на помощь всем жителям и гостям столицы. Пилоты с врачами территориального центра медицины катастроф на борту вылетают к пострадавшим в ДТП, после падений с высоты и пожаров, к больным с инфарктами и инсультами и другими заболеваниями, где требуется экстренная медицинская помощь. Причем лечение пациента "воздушной реанимации" начинается уже на борту. Ведь, вертолет оснащен необходимым оборудованием, которое позволяет врачам контролировать и поддерживать жизненно важные функции организма и проводить реанимацию прямо в воздухе.

Кстати, вертолеты круглосуточно дежурят при городских клинических больницах. Постоянно экипажи находятся на вертолетной площадке при ГКБ имени С.С. Юдина; по отдельному графику днем - при ГКБ имени О.М. Филатова и при ГКБ имени А.К. Ерамишанцева. Для работы санитарной авиации в учреждении эксплуатируется 26 вертолетных площадок, четыре из которых расположены на территории городских клинических больниц, одна - на МКАД и 21 - в ТиНАО.

Фото: Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы
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