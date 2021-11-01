Собянин оценил ситуацию с коронавирусом после первых нерабочих дней

Динамика заболеваемости коронавирусом в Москве за первые нерабочие дни снизилась, но ситуация все равно остается сложной. Так эпидемиологическую ситуацию в столице охарактеризовал мэр Сергей Собянин, посетив московский штаб акции взаимопомощи "Мы вместе".

"В Москве, к сожалению, ситуация остается непростой. За последнюю неделю только госпитализировано около десяти тысяч человек в тяжелом состоянии", - отметил глава города.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Москве выявлено 7 103 новых случая коронавируса.