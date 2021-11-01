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01.11.2021 16:49
Рубрика: Экономика

Спрос на склады перестает бить рекорды

Текст: Марина Трубилина
Ажиотажный спрос на склады уходит в прошлое. К таким выводам пришли эксперты "Циан".
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В 2020 году объем рынка интернет-торговли вырос на 59%, в 2021 году прирост будет около 16%, сообщает пресс-служба компании со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли.

В 2020 году был резкий рост спроса на складские помещения - маркетплейсы сокращали время доставки товаров, а более низкая стоимость складской недвижимости в регионах удешевляла логистику.

После локдауна весной 2020 года спрос на склады вырос на 35-40%. В других регионах рост спроса отмечался позже - с сентября 2020 года, примерно на 25%. Перераспределение спроса в пользу складской недвижимости в регионах сохраняется и в 2021 году.

В конце зимы 2021 года спрос на складскую недвижимость в регионах обновил исторический максимум: относительно допандемийного периода прирост составил 70%. На склады в Москве спрос вырос лишь на 10-15%, в Санкт-Петербурге - на 30%.

Минувшее лето стало периодом "охлаждения" интереса к рынку складской недвижимости в столичных регионах. В Москве и Московской области активность клиентов летом и осенью 2021 года - на 10% ниже, чем в начале допандемийного 2020 года. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области минимальный прирост - на уровне 5%. В регионах спрос снизился относительно весенних рекордов, но все равно на четверть выше, чем до пандемии.

Наибольший рост спроса к складскому сегменту летом и осенью 2021 года по сравнению с началом 2020 года - в Уфе (+79,1%), Нижнем Новгороде (+68,9%), Воронеже (+50,5%), Новосибирске (44,8%) и Екатеринбурге (+39,1%). То есть бизнес активно расширяет складские мощности на Урале и в Сибири. Одновременно клиентов мало интересует Пермь (где спрос на склады даже ниже, чем до пандемии, на 30%), а также Челябинск (-8%).

Фото: iStock
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Еще одна особенность регионального спроса - больший интерес к аренде складов, в то время как в московском и петербургском регионах спрос выше на покупку.

Например, относительно начала 2020 года спрос на аренду складов в Москве просел на 12%, в то время как на покупку остался на том же уровне. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области по аренде складов - прирост на 4%, на покупку - на 21%. В других регионах обратная ситуация: спрос на аренду выше на 32%, на покупку - только на 7%.

Впрочем, большая часть запросов по всем городам приходит именно на аренду складов - в регионах - в среднем 85%, более серьезные вложения готовы сделать только 15% потенциальных клиентов. В Москве и Московской области на аренду приходится также 85% спроса. В Петербургской агломерации - 89%.

Ажиотаж в сегменте прошел - за полтора года клиенты приспособились к ведению бизнеса в формате онлайн и удовлетворили основный спрос на покупку или аренду складов, отмечают в "Циан".

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