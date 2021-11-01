Стала известна причина возгорания трамвая на юге Москвы

Обрыв грузовиком контактной сети стал причиной возгорания трамвая на Чертановской улице. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Как отмечает ведомство, во время пересечения трамвайных путей грузовик с прицепом случайно оборвал контактную сеть.

Провод упал на крышу вагона, из-за чего произошло возгорание пластикового защитного кожуха. Этот кожух защищает электрооборудование вагона от осадков. В результате ЧП выгорело два 2 квадратных метра площади. Сам вагон трамвая не пострадал.

"Пострадавших нет. Водитель оперативно высадил всех пассажиров, действуя четко по инструкции", - пишет ведомство.

Временно задерживаются трамваи № 1, 16. на Чертановской улице. На месте работают аварийные службы.