В Ярославле арестовали заместителя главы Ростова Великого

Суд в Ярославле заключил под стражу заместителя главы администрации городского поселения Ростов Ярославской области Михаила Рысева.

"В отношении обвиняемого Михаила Михайловича Рысева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца - до 27 декабря 2021 года", - сообщили ТАСС в Кировском районном суде Ярославля.

Ему инкриминируется получение взяток в крупном и особо крупном размерах.

В следственном управлении СК РФ по Ярославской области комментировать арест чиновника отказались.

Известно, что до вступления в должность заместителя главы администрации Ростова Михаил Рысев работал заместителем директора департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области.