В калужской колонии выявили экстремистскую ячейку

В исправительной колонии №3 в Калужской области прекращена деятельность экстремистского сообщества во главе с "вором в законе". Об этом сообщили в пресс-службе ФСИН России.

Оперативники ИК выяснили, что отбывающий срок в колонии преступный авторитет сколотил ячейку запрещенной организации и вовлек в ее работу других осужденных. Они пропагандировали среди заключенных воровские традиции, игнорировали требования администрации, организовывали доставку в учреждение запрещенных предметов, а также под угрозой насилия собирали деньги с осужденных.

- Собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, - уточнили в пресс-службе ведомства.