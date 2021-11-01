В Минэкономразвития поддержали идею отказа от мигрантов на стройке

"Понятно, что одномоментно в любом случае, наверное, это не произойдет, какие-то усилия должны быть в целом отраслью и Москвой предприняты", - сказал Вольвач, комментируя инициативу, озвученную заммэра Москвы Андреем Бочкаревым, передает ТАСС.

Ранее Бочкарев заявил, что ставит задачу своим коллегам в строительном комплексе и подрядчикам разработать план мероприятий, который позволит обойтись без мигрантов на столичных стройках, поскольку процесс строительства требует в три раза меньше людей. При этом зарплата у строителей должна быть в два-три раза больше, это бы ускорило темпы строительства в два раза, заключил представитель столичной мэрии.

В свою очередь Дмитрий Вольвач отметил, что полностью поддерживает инициативу своих коллег из Москвы. "Действительно, на сегодняшний день стройка, особенно московская стройка - вы видите какими темпами и какого качества строительство ведется. Понятно, что это уже совершенно высокотехнологичное производство, понятно, что оно все меньше и меньше, наверное, требует низкоквалифицированной рабочей силы", - подчеркнул замминистра. Он добавил, что в связи с этим оправдано желание сделать так, чтобы высокотехнологичные хорошо оплачиваемые рабочие места на стройке в первую очередь замещались российскими гражданами.

До этого в Национальном объединении строителей (НОСТРОЙ) сообщили, что в ближайшее время Россия может принять до 10 тысяч мигрантов из Узбекистана для трудоустройства на российских стройках. В дальнейшем кадровый дефицит в сфере строительства планируется восполнить за счет рабочих из Таджикистана и Беларуси.