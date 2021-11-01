В Минэкономразвития поддержали идею отказа от мигрантов на стройке

Новости

Попова рассказала о сезонных подъемах заболеваемости коронавирусом 16:10
Путин призвал активнее развивать морскую авиацию 16:05
Путин о корабле НАТО: Можно посмотреть в бинокль или в прицел систем обороны 15:46
Попова: В России повторно заболевают коронавирусом около 0,25% 15:45
Транзит российского газа через Украину снизился на треть 15:42
Путин поручил Минобороны помогать населению в борьбе с COVID-19 15:40
Москва и Кишинев решат вопрос с долгами за газ в 2022 году 15:39
Путин: Размещение ракет США в Европе представляет угрозу 15:32
Всех отравившихся в египетском отеле российских туристов выписали 15:19
В Минздраве опровергли рост числа онкозаболеваний из-за вакцинации 15:19
Экспорт газа из РФ в ряд стран уже превысил объемы за весь 2020 год 15:19
В Петербурге введут собственные QR-коды о вакцинации 15:13
Открыта "горячая линия" по вопросам количества контрольных работ в школах 15:06
Биржевая цена авиакеросина обновила рекорд 15:06
Тысячи активистов со всего мира прибыли на климатический саммит в Глазго 15:03
В строящемся доме на юге Москвы прогремел взрыв 15:02
В центре Москвы автомобиль сбил подростка на пешеходном переходе 15:02
Бирюков: 400 праздничных плакатов украсят Москву в честь Дня народного единства 15:00
В Подмосковье обезвредили мужчину, захватившего в заложники двух девушек 14:58
Сценарист фильмов Германа и Кончаловского Юрий Клепиков умер на 87-м году жизни 14:52
Участники очных совещаний в кабмине должны будут предъявлять QR-код 14:52
В Ленобласти опровергли данные о признании иностранных вакцин в музеях 14:51
В Сочи на длинные выходные приехали 110 тысяч туристов 14:51
Карпин оценил решение Дзюбы отписаться от сборной в Instagram 14:49
В Севастополе эвакуировали правительство из-за сообщения о бомбе 14:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В ПФР разъяснили, когда можно полностью получить пенсионные накопления
В ПФР разъяснили, когда можно полностью получить пенсионные накопления
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
01.11.2021 15:48
Рубрика: Общество

В Минэкономразвития поддержали идею отказа от мигрантов на стройке

Текст: Нина Егоршева
Идея московских властей разработать план по отказу от иностранной рабочей силы на стройке правильна, однако ее реализация не может быть быстрой. Такое мнение высказал заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач.
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

"Понятно, что одномоментно в любом случае, наверное, это не произойдет, какие-то усилия должны быть в целом отраслью и Москвой предприняты", - сказал Вольвач, комментируя инициативу, озвученную заммэра Москвы Андреем Бочкаревым, передает ТАСС.

Фото: СК РФ
Бастрыкин выступил за обязательную геномную регистрацию трудовых мигрантов

Ранее Бочкарев заявил, что ставит задачу своим коллегам в строительном комплексе и подрядчикам разработать план мероприятий, который позволит обойтись без мигрантов на столичных стройках, поскольку процесс строительства требует в три раза меньше людей. При этом зарплата у строителей должна быть в два-три раза больше, это бы ускорило темпы строительства в два раза, заключил представитель столичной мэрии.

В свою очередь Дмитрий Вольвач отметил, что полностью поддерживает инициативу своих коллег из Москвы. "Действительно, на сегодняшний день стройка, особенно московская стройка - вы видите какими темпами и какого качества строительство ведется. Понятно, что это уже совершенно высокотехнологичное производство, понятно, что оно все меньше и меньше, наверное, требует низкоквалифицированной рабочей силы", - подчеркнул замминистра. Он добавил, что в связи с этим оправдано желание сделать так, чтобы высокотехнологичные хорошо оплачиваемые рабочие места на стройке в первую очередь замещались российскими гражданами.

До этого в Национальном объединении строителей (НОСТРОЙ) сообщили, что в ближайшее время Россия может принять до 10 тысяч мигрантов из Узбекистана для трудоустройства на российских стройках. В дальнейшем кадровый дефицит в сфере строительства планируется восполнить за счет рабочих из Таджикистана и Беларуси.

В регионах Общество Соцсфера Миграция Экономика Недвижимость Правительство Минэкономразвития Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Иностранцы в России Миграционный учет в России

Главное сегодня

Путин прокомментировал заход корабля США в Черное море
В Минэкономразвития поддержали идею отказа от мигрантов на стройке
В России обнаружили штаммы коронавируса "лямбда" и "мю"
Всех отравившихся в египетском отеле российских туристов выписали
Попова назвала долю заболевших коронавирусом после вакцинации
Как россияне оценивают здоровье после почти двух лет пандемии
Можно и нужно ли быть деликатным в личных конфликтах, касающихся частной жизни людей