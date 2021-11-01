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Рубрика: Происшествия

В Москве найдены бары - нарушители антиковидного режима

Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 249(8600)
Не весь общепит Москвы выполнил указ об антиковидных мерах на нерабочую неделю. Как сообщает городской департамент торговли и услуг, среди нарушителей оказались бары, салоны связи и женские магазины.

Как рассказал главный инспектор ОАТИ Антон Романов, питейные заведения проверялись 30 октября. Согласно указу мэра Сергея Собянина, весь общепит до 7 ноября включительно должен работать только навынос и на доставку. Однако заведения Old Town, Punk Fiction и "Бар, которого нет" работали как обычно. Несмотря на режим нерабочих дней и строгие санитарные ограничения в связи с пандемией, заведения принимали гостей и устраивали для них шоу. При этом не соблюдалась ни социальная дистанция, ни масочный режим.

В Москве "Лэтуаль" и "Подружку" могут закрыть за нарушение нерабочих дней

А в ТЦ "Авиапарк" неожиданно нашли работавший дамский магазин "Подружка" и не менее популярный у дам "Л Этуаль". В то же время на Новом Арбате инспекторы ОАТИ нашли работающие салоны связи "Билайн" и "МегаФон".

По всем этим нарушениям составлены административные протоколы. Заведениям как юрлицам грозит штраф до 300 тысяч рублей. А если выяснится, что кто-то из посетителей заразился коронавирусом, взыскание может быть увеличено до 1 миллиона рублей. Также торговые точки-нарушители могут закрыть на срок до 90 суток. Меру ответственности по каждому эпизоду определит суд.

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