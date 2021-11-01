В Москве пресечено нелегальное производство алкоголя

Росалкогольрегулирование (РАР), ФСБ и МВД в ходе совместного рейда на прошлой неделе обнаружили в Москве цех по производству нелегального алкоголя, сообщили в РАР.

"В ходе осмотра помещений на Коровинском шоссе установлен факт производства и оборота алкогольной продукции, маркированной федеральными специальными марками и акцизными марками с признаками подделки", - уточнили в ведомстве.

Так, обнаружена одна комплектная установка для производства нелегальной алкогольной продукции, свыше 94 тысяч единиц готовой алкогольной продукции, маркированной федеральными специальными марками с визуальными признаками подделки и более 31 тысячи литров спиртосодержащей жидкости, а также стеклотара и комплектующие.

Сейчас оборудование, алкогольная продукция, спиртосодержащая жидкость и комплектующие изъяты и переданы на ответственное хранение в Росспиртпром. Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу проводит административное расследование.