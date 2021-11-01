В новой Москве снова подорожали новостройки

Стоимость квадратного метра в новостройках Новомосковского административного округа столицы впервые перешагнула за 200 тысяч рублей, подсчитали эксперты "Метриум".

Отмечается, что за последний год средняя стоимость "квадрата" в этом округе выросла на 30%. Быстрее всего дорожали трехкомнатные квартиры. В Троицком административном округе жилье тоже прибавило в цене, но психологически важная отметка в 100 тысяч рублей была пройдена во втором квартале этого года. В третьем квартале средняя стоимость "квадрата" там достигла 109 тысяч рублей.

Рынок нового жилья на присоединенных территориях в целом стал для покупателя таким же привлекательным, как и в старых границах столицы, отмечает управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркка. По ее мнению, цены на квартиры в новой Москве, скорее всего, продолжат расти.