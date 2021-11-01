В Подмосковье обезвредили мужчину, захватившего в заложники двух девушек

В Подмосковье освобождены две девушки, которых насильно удерживал вооруженный мужчина.

Начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что информация о незаконном удержании поступила в дежурную часть УМВД России по городскому округу Красногорск 31 октября.

Выяснилось, что в арендуемой квартире в поселке Нахабино мужчина незаконно удерживал двух девушек, угрожал им ружьем и гранатой. Одна из заложниц попыталась сбежать и открыла дверь прибывшим сотрудникам полиции.

Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали мужчину - жителя Пензенской области 1989 года рождения.

В квартире обнаружены два пневматических пистолета, два охолощенных пистолета "Макарова", два охолощенных автомата и три страйкбольные светошумовые гранаты.