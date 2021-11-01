В транспорте Москвы усилили контроль за ношением масок

Контроль за соблюдением антиковидных мер в общественном транспорте Москвы усилен. Об этом сообщает ГКУ "Организатор перевозок".

Напомним, в течение всей нерабочей недели в метро и наземном транспорте дежурят более 1,5 тысячи контролеров, проверяющих наличие масок у пассажиров. Это в три раза больше, чем выходили на дежурство в обычные дни. Из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции, нарушением антиковидных мер считается как отсутствие маски, так и ее ношение под подбородком.

По данным организатора перевозок, 99 процентов пассажиров заходят в столичный транспорт в масках.