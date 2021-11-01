В тверской суд поступило дело военного летчика, сбившего товарища

В гарнизонный военный суд Твери поступило уголовное дело по обвинению летчика-истребителя (его фамилия не раскрывается) в нарушении правил полетов или подготовки к ним.

Из судебной картотеки следует, что дело поступило 21 октября, дата начала рассмотрения еще не назначена.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 22 сентября 2020 года. Истребитель Су-35 с авиабазы Хотилово во время тренировочного полета обстрелял спарринг-партнера, Су-30СМ, боевыми снарядами из авиапушки вместо того, чтобы имитировать атаку. Экипаж сбитого самолета катапультировался.

Су-35 отправился на тренировку после боевого дежурства. Ракеты с него сняли, а пушку разрядить забыли. По версии следствия, пилот истребителя грубо нарушил правила подготовки к полетам.