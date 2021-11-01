В Воронеже открыли допкабинеты для ревакцинации военных и членов их семей

Специалисты медицинской службы Западного военного округа открыли в Воронеже дополнительные кабинеты для ревакцинации военнослужащих и членов их семей. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

"Прививочные кабинеты открыты на базе военной поликлиники города. Они укомплектованы необходимыми медицинскими и техническими средствами, а также медицинским персоналом", - проинформировали в округе. Там добавили, что повторную прививку от коронавируса уже получили более четырех тысяч военнослужащих воронежского гарнизона.

Ревакцинируют военных только на добровольной основе. Им вводят российский двухкомпонентный препарат "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") и вакцину "КовиВак". Эта работа организована в военно-медицинских учреждениях армии и военных госпиталях ЗВО. "Препарат вводится тем военнослужащим, кто уже получил полный курс вакцинации, а также членам их семей, федеральным государственным гражданским служащим и гражданскому персоналу", - сообщили в пресс-службе округа.

"Мероприятие проводится в соответствии с решением министра обороны РФ и оперативного штаба Минобороны России по предупреждению заноса и распространения новой коронавирусной инфекции", - отметили в ЗВО.