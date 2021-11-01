Власти Москвы подготовят план полного отказа от мигрантов на стройках

До 40 процентов рабочих рук не хватает сегодня на столичных стройках. Отрасли требуется порядка 80 тысяч человек. Так оценил ситуацию на строительном рынке Москвы вице-мэр Андрей Бочкарев.

По его словам, если до пандемии на стройках в Москве трудились до 120 тысяч рабочих, то теперь их осталось не более 40 тысяч. В основном дефицит возник потому, что с началом пандемии разъехались по домам мигранты. Для столицы с ее беспрецедентными масштабами строительства это оказалось очень чувствительным.

Бочкарев сообщил в интервью РБК, что в этой связи перед столичным стройкомплексом поставлена задача разработать план мероприятий, которые позволили бы полностью отказаться от привлечения на стройки иностранной рабочей силы.

Для этого нужно модернизировать процесс строительства, заменив часть рабочих современными агрегатами, благо технические возможности для этого есть. К примеру, на оштукатуривание стен вполне можно поставить станции вместо людей. Такие нововведения позволят привлекать на стройки в три раза меньше людей, а это, в свою очередь, поможет повысить зарплаты оставшимся строителям. По мнению Бочкарева, и сам процесс строительства от этого только выиграет, став в разы быстрее и качественнее.