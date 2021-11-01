Возбуждено дело об организации экстремистской ячейки в калужской колонии

Следственный комитет РФ приступил к расследованию уголовного дела о создании запрещенной организации в калужской исправительной колонии. Ведомство опубликовало видео первых следственных действий на территории ИК-3.

Раскрыли экстремистскую ячейку оперативники ФСИН. По версии следствия, один из осужденных ИК-3, занимающий высшее положение в преступной иерархии, создал в колонии подпольную организацию и вовлек в ее работу других осужденных. Они пропагандировали воровские ценности и традиции, игнорировали требования администрации учреждения.

- Через ячейку была налажена доставка в ИК запрещенных предметов и их продажа осужденным, а также сбор с них денег - под угрозой физического насилия, - рассказали в СК РФ.

Подозреваемые в незаконной деятельности переведены в следственный изолятор. В отношении них возбуждены уголовные дела об организации экстремистской организации и занятии высшего положения в преступной иерархии (статьи 282.2 и 210.1 УК РФ).