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Рубрика: Общество

90% деревьев Владивостока больны после ледяного дождя годичной давности

Текст: Ольга Журман (Приморский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 249(8600)
Озеленение во Владивостоке нужно начинать сначала. Таков вывод ученых Ботанического сада-института ДВО РАН после инвентаризации зеленых насаждений, которую они провели на материковой (без острова Русского) части города. Исследования были вызваны последствиями ледяного дождя, обрушившегося на столицу Дальневосточного федерального округа в ноябре прошлого года, и которые с первого взгляда сразу были названы катастрофическими.

Чтобы составить план по уходу за деревьями и озеленению, требовалось получить авторитетное заключение ученых. В итоге специалисты прошли пешком все улицы, останавливаясь у каждого дерева и куста. Таковых во Владивостоке соответственно 9684 и 8678. Однако оказалось,что ухаживать практически не за чем.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю
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- Из 9684 деревьев, растущих в городе, только 943 не вызвали у нас опасений. 1638 уже норовят упасть при вполне обычном тайфунчике, - их состояние было оценено как неудовлетворительное. 7102 дерева требуют выполнения комплекса уходных мероприятий, срочных, - говорит директор Ботанического сада-института ДВО РАН Павел Крестов.

Мероприятия по уходу за теми 7102 деревьями, состояние которых признано удовлетворительным, включают их снос - или срочный, или в ближайшее десятилетие, а также санитарную обрезку и прочее. Это произойдет в том числе из-за угрозы объектам инфраструктуры.

На сегодня во Владивостоке больше всего посажено ясеня маньчжурского, ильма низкого и клена ясенелистного. Украшавшие ранее улицы города тополь черный и робиния ложноакациевая, которые специалисты называют экзотами в здешней флоре, ледяного дождя не вынесли. Стремительно исчезает и черемуха Маака. Словом, озеленение в городе требует активной реставрации. "Вопрос только в том, какой объем "уходных мероприятий" потянет городская администрация", - считает Павел Крестов.

Специалисты прошли улицы, останавливаясь у каждого дерева и куста. Таковых во Владивостоке соответственно 9684 и 8678. Однако оказалось, что ухаживать практически не за чем

А вот окончательный ремонт Русского моста потянет уже федеральный бюджет. Владивостоку выделено 150 миллионов рублей на финальные работы по устранению последствий обледенения моста. "Будут выполнены работы по устранению повреждений основных оболочек вант, полученных в результате обледенения, а также восстановлению основной оболочки одной из вант, частично разрушившейся из-за обледенения", - сообщает Межрегиональная дирекция по дорожному строительству (ДСД "Дальний Восток"). Как стало известно корреспонденту "РГ", работы планируется завершить до 31 августа 2022 года.

Напомним, что ледяной дождь, прошедший в ноябре 2020 года, привел в негодность 80 процентов зеленых насаждений Владивостока. Кроме того, из-за падения опор линий электропередачи на срок до двух недель тогда были отключены теплоснабжение и электрическая энергия. А из-за обледенения вант на несколько дней было закрыто движение по Русскому мосту.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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