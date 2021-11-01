Камчатский вулкан Карымский выбросил пепел на 3,5 километра

Новый пепловый выброс произошел в понедельник на вулкане Карымский, расположенном на Камчатке. Как сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, пепел поднялся на высоту 3,5 километра.

Сейчас пепловое облако относит на юго-восток - в сторону Кроноцкого залива. По информации регионального главка МЧС, на его пути населенных пунктов нет. Сообщений о пеплопадах в поселках Елизовского района не поступало.

Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности. Однако выброс не представляет угрозы для самолетов, так как воздушных трасс вблизи исполина нет.

Справка "РГ"

Вулкан Карымский - один из самых активных вулканов Камчатского полуострова. Его высота 1486 метров. Находится в Елизовском районе, в 125 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского. За последние сто лет на вулкане отмечено 20 извержений, которые длились годами. В 1962-1965 годах извержение было особенно сильным.