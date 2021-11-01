В Магаданской области браконьеры добыли красной икры на 7 млн рублей

Свыше 260 килограммов лососевой икры добыли браконьеры в Магаданской области.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что эту икру в ходе операции "Путина" изъяли сотрудники отделения МВД России по Омсукчанскому району в 15 километрах от районного центра.

Полицейские остановили автомобиль, в котором находились трое местных жителей. У них нашли икру без сопроводительных документов, орудие лова, приспособление для обработки рыбы и соль. Сумма ущерба превышает семь миллионов рублей. С одного из задержанный взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.