Жителям Бурятии разрешили посещать ТЦ и кафе с отрицательным ПЦР-тестом

С 1 ноября жители Бурятии, не имеющие QR-кода или справки о перенесенной коронавирусной инфекции, при входе в общественные места должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный за 72 часа до посещения. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики на страничке в Instagram.

"Эти требования введены на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.

Особый режим пропуска введен на предприятиях общепита, в торговых центрах, а также в развлекательных комплексах, на объектах торговли непродовольственными товарами, в СПА, салонах красоты, саунах, бассейнах, фитнес-центрах, закрытых спортивных сооружениях и других учреждениях.

Ограничения не распространяются на столовые, буфеты, кафе в организациях. Требования по допуску посетителей в торговые центры не касаются посетителей, направляющихся в пункты вакцинации от COVID-19, которые находятся в ТРЦ.