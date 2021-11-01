Оренбургскому нефтегазоконденсатному месторождению исполняется 55 лет

Новости

Безработица в Москве за год сократилась в шесть раз 13:11
В Твери погиб шоумен Степан Киселев 13:09
Песков назвал соглашение с Молдавией по газу взаимовыгодным 12:59
Один млрд рублей получат победители конкурса "Лучшая муниципальная практика" 12:55
Песков оценил ситуацию с коронавирусом в нерабочие дни 12:54
Глава МВД России наградил 30 полицейских за спасение людей 12:47
Лидеры G20 бросили монетки в фонтан Треви в Риме 12:46
Байдена раскритиковали за кортеж из 85 машин на саммите G20 12:46
Премия "Большая книга" открыла доступ к книгам финалистов 12:42
В Колумбии началась вакцинация от коронавируса детей от трех лет 12:41
Песков: Ответственность губернаторов возросла в условиях пандемии 12:37
Оксфордский словарь назвал слово года 12:31
Песков: РФ и США считают необходимым продолжать контакты по кибербезопасности 12:29
Путин не будет выступать на климатическом саммите в Глазго 12:23
"Спартак" объявил о переходе полузащитника "Арсенала" Хлусевича 12:22
В Кремле оценили переход России на низкоуглеродные способы генерации 12:20
Дмитрий Песков назвал взаимовыгодным контракт "Газпрома" с Молдавией 12:18
Песков: "Спутник лайт" можно использовать для вакцинации и ревакцинации 12:13
Месси заявил, что не получал предложения играть за "Барселону" бесплатно 12:13
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом после первых нерабочих дней 12:11
Стартовал прием заявлений на получение субсидий для предпринимателей 12:06
Число умерших от коронавируса в мире превысило пять миллионов человек 12:02
Оперштаб: В Москве выявлено 7 103 новых случая COVID-19 11:53
"Спутник V" показал высокую эффективность при вакцинации пожилых в Аргентине 11:48
В новой Москве снова подорожали новостройки 11:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В ПФР рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
В ПФР рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Синоптики рассказали о погоде в ноябре
Синоптики рассказали о погоде в ноябре
01.11.2021 12:02

Оренбургскому нефтегазоконденсатному месторождению исполняется 55 лет

Текст: Алина Романова (Оренбург)
Шестого ноября исполняется 55 лет с момента открытия уникального Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения (ОНГКМ). С тех здесь добыто 1,3 триллиона кубометров газа.
Фото: Пресс-служба компании "Газпром добыча Оренбург" Фото: Пресс-служба компании "Газпром добыча Оренбург"
Фото: Пресс-служба компании "Газпром добыча Оренбург"

Открытое месторождение было крупнейшим в Европе: запасы составляли почти два триллиона кубометров. В его составе - множество компонентов: метан, этан, пропан, бутаны, пентаны, гелий, меркаптановая сера, диоксид углерода.

Фото: Пресс-служба нефтяной компании "Новый поток"
Нефтяники Оренбуржья создают инновационные экосистемы в секторе бурения

В 1968 году началось создание системы обустройства месторождения, а в 1971-м возведение объектов газового комплекса было объявлено Всесоюзной ударной комсомольской стройкой.

В последующие годы в оренбургской степи были построены установки комплексной подготовки газа, дожимные компрессорные станции, два завода - газоперерабатывающий и гелиевый, трубопроводная система (в том числе экспортный газопровод "Союз") и единственный в мире этанопровод, по которому этан транспортируется в сверхкритическом состоянии.

Оренбургские газодобытчики впервые в отечественной практике столкнулись с проблемой добычи сероводородсодержащего газа. Впоследствии их опыт был востребован при освоении месторождений в Астрахани, Карачаганаке и Тенгизе.

Фото: Сергей Медведев
В Оренбуржье заработают новые меры поддержки бизнеса в период пандемии

Благодаря возведению газового комплекса на треть увеличился жилой фонд Оренбурга. Здесь были построены десятки объектов транспортной и социальной инфраструктуры, а население областного центра выросло почти в два раза. Десятки тысяч человек, связавших свои судьбы с оренбургским газом, создавали историю не только Оренбургской области, но и всей газовой отрасли СССР, сделавшей страну крупнейшим мировым производителем голубого топлива.

Как сообщила пресс-служба компании "Газпром добыча Оренбург", на сегодня остаточные запасы Оренбургского НГКМ составляют более 640 миллиардов кубометров газа, что сопоставимо с запасами новых месторождений. Реализация мероприятий, заложенных в Стратегию развития ООО "Газпром добыча Оренбург" до 2050 года, обеспечит стабильную работу комплекса на долгие годы.

В регионах Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

Главное сегодня

Путин не будет выступать на климатическом саммите в Глазго
Мишустин: Реализация климатических проектов начнется уже в следующем году
Сенатор Рукавишникова рассказала о новом наказании для водителей-лихачей
Власти Москвы подготовят план полного отказа от мигрантов на стройках
Цена на газ в Европе на открытии торгов выросла на 11%