Оренбургскому нефтегазоконденсатному месторождению исполняется 55 лет

Шестого ноября исполняется 55 лет с момента открытия уникального Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения (ОНГКМ). С тех здесь добыто 1,3 триллиона кубометров газа.

Открытое месторождение было крупнейшим в Европе: запасы составляли почти два триллиона кубометров. В его составе - множество компонентов: метан, этан, пропан, бутаны, пентаны, гелий, меркаптановая сера, диоксид углерода.

В 1968 году началось создание системы обустройства месторождения, а в 1971-м возведение объектов газового комплекса было объявлено Всесоюзной ударной комсомольской стройкой.

В последующие годы в оренбургской степи были построены установки комплексной подготовки газа, дожимные компрессорные станции, два завода - газоперерабатывающий и гелиевый, трубопроводная система (в том числе экспортный газопровод "Союз") и единственный в мире этанопровод, по которому этан транспортируется в сверхкритическом состоянии.

Оренбургские газодобытчики впервые в отечественной практике столкнулись с проблемой добычи сероводородсодержащего газа. Впоследствии их опыт был востребован при освоении месторождений в Астрахани, Карачаганаке и Тенгизе.

Благодаря возведению газового комплекса на треть увеличился жилой фонд Оренбурга. Здесь были построены десятки объектов транспортной и социальной инфраструктуры, а население областного центра выросло почти в два раза. Десятки тысяч человек, связавших свои судьбы с оренбургским газом, создавали историю не только Оренбургской области, но и всей газовой отрасли СССР, сделавшей страну крупнейшим мировым производителем голубого топлива.

Как сообщила пресс-служба компании "Газпром добыча Оренбург", на сегодня остаточные запасы Оренбургского НГКМ составляют более 640 миллиардов кубометров газа, что сопоставимо с запасами новых месторождений. Реализация мероприятий, заложенных в Стратегию развития ООО "Газпром добыча Оренбург" до 2050 года, обеспечит стабильную работу комплекса на долгие годы.