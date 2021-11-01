Работники госучреждений культуры Самарской области получат допвыплаты

Работники госучреждений культуры Самарской области получат ковидные компенсации. Соответствующее решение в понедельник, 1 ноября, принял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Особенно это актуально сейчас, в период нерабочих дней.

В настоящий момент из-за высоких темпов распространения коронавирусной инфекции все учреждения культуры региона закрыты и не принимают посетителей.

Чтобы поддержать региональные организации, подведомственные министерству культуры Самарской области, и не допустить падения доходов их работников, пострадавших в период ограничений, по инициативе губернатора были приняты дополнительные меры поддержки.

- Уже выпущен пакет мер для поддержки предпринимателей, которые приостановили свою деятельность в период нерабочих дней и понесли потери. Они могут ими воспользоваться в полной мере. Учреждения культуры также относятся к числу наиболее пострадавших отраслей экономики. И нам крайне важно поддержать работников театров, музеев, библиотек в это непростое для всех нас время. Ведь за каждым актером театра, музейным сотрудником, библиотекарем стоит семья, которую нужно обеспечивать всем необходимым, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Мы не можем оставить людей, все наше творческое сообщество без внимания и заботы. Именно поэтому я принял решение о выделении дополнительных средств на компенсацию оплаты их труда. Деятелям культуры, безусловно, сейчас очень сложно. Поэтому мы в полной мере выплатим все зарплаты вне зависимости от количества выступлений и их нагрузки.

Все выплаты будут произведены уже в текущем году. При этом важно, что госучреждениям культуры Самарской области будут компенсированы расходы на зарплаты, которые они понесли, начиная с сентября.

Руководитель области выразил уверенность в том, что жители региона проявят сознательность и сделают прививки от коронавируса, чтобы снизить темпы распространения инфекции.

- Если мы сформируем общественный иммунитет, сделав вакцину, если мы будем следовать всем рекомендациям эпидемиологов, врачей - носить маски, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки, - мы сможем снизить темпы распространения коронавируса. А значит появится возможность для работы всех без исключения отраслей экономики, в том числе, учреждений культуры, - подчеркнул Дмитрий Азаров.