Ректор УГАТУ Сергей Новиков: "Мы растим лидеров!"

29 октября ректор Уфимского государственного технического авиационного университета Сергей Новиков выступил на селекторном совещании Министерства науки и высшего образования РФ, посвященном научно-техническому потенциалу вузов страны. Он рассказал об уникальном опыте УГАТУ по коммерциализации разработок в интересах инновационного развития ведущих отечественных промышленных компаний.

- Наш университет развивает научные школы в области двигателестроения, новых материалов, цифровых производственных технологий, биомедицины и новых технологий передачи данных (фотоники), - рассказывает Сергей Новиков. - Мы взаимодействуем с ведущими предприятиями и корпорациями страны: Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК), Газпромом, Роснефтью, Технодинамикой, ЦИАМ и другими, и выполняем инновационные проекты в рамках приоритетных направлений развития науки, технологий и техники Российской Федерации.

К примеру, совместно с ОДК университет осваивает новые "критические" технологии двигателестроения России: сварку трением, крупногабаритное титановое литье, аддитивные методы создания деталей, электромеханические преобразователи энергии, а также технологии создания цифровых двойников агрегатов и систем.

- Имеющиеся сегодня компетенции и передовая научно-производственная инфраструктура позволяют нам самостоятельно создавать и адаптировать производственную цепочку под конкретный проект и заказчика, начиная от разработки конструкторской документации, заканчивая испытаниями и передачей технологий для запуска в серийное производство, - подчеркнул ректор УГАТУ.

Фото: пресс-служба УГАТУ

Важным преимуществом университета является масштабный технопарк с производственными мощностями, аккредитованными лабораториями центра коллективного пользования по исследованию и получению металлических и неметаллических материалов. Вуз имеет лицензии ФСБ, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю и Минпромторга РФ на разработку, производство, испытания и ремонт авиационной техники. Кроме того, в университете создана производственная цепочка, позволяющая проводить ремонтные работы двигателей (в том числе наземного применения) по заказу предприятий Газпрома, включая процессы дефектации, восстановления свойств материала, ремонта.

- Все это позволило нам создать консорциум с Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом для внедрения новых технологий и оборудования по направлению "Ремонт и восстановление газотурбинных установок и газоперекачивающих станций". Наши разработки востребованы Газпромом и направлены на развитие совместных компетенций в создании высокотехнологичной научной продукции и трансфера новых технологий в промышленное производство, - отметил Сергей Новиков.

В то же время университет активно развивает и внедряет "зеленые" технологии для предприятий энергетического комплекса. Так, ученые УГАТУ разработали резонансно-волновой комплекс, который предназначен для снижения образования солеотложений на наружных и внутренних поверхностях погружного оборудования и сохранения максимального уровня производительности скважины. Эту разработка уже активно используется на дочерних предприятиях Роснефти и Лукойла.

Также ученые УГАТУ решили проблему зауральской ТЭЦ: помогли снять ограничения мощности, вызванные детонационными процессами в газопоршневом агрегате.

Сегодня уникальная разработка сотрудников УГАТУ, созданная совместно со специалистам IT-компании "Лексема", спасает жизни тысячам пациентов с хронической почечной недостаточностью. Это интеллектуальная система поддержки принятия решений для назначения персонализированной диализной и лекарственной терапии. При использовании рекомендаций данной системы эффективность лечения почечной недостаточности повышается с 52 до 94 процентов, что является самым высоким показателем среди аналогичных программ на мировом рынке. Продукт уже внедрили в 27 гемодиализных клиниках Башкортостана, Удмуртии и Ханты-Мансийского автономного округа.

Также ученые УГАТУ добились значительных результатов в создании металлических имплантатов с "живыми" покрытиями: они достигли повышение биосовместимости на 20-30 процентов и антибактериальных свойств на 30-40 процентов по сравнению с имплантатами без покрытий.

При этом в университете большое внимание уделяют развитию молодежной науки и инженерному предпринимательству. В УГАТУ действует восемь студенческих конструкторских бюро, большинство из которых работают по конкретным направлениям компаний-партнеров.

- Мы создали условия и пространство для креатива, чтобы у наших студентов появилась возможность совмещать обучение в вузе с работой в студенческих конструкторских бюро. Ребята присоединяются к реальным научным проектам, решают инженерные и конструкторские задачи в интересах конкретного промышленного заказчика. Мы уверены, что растим лидеров - креативных профессионалов в своей области, востребованных на рынке, которые ставят себе высокие цели в развитии общества и экономики страны, и знают, как их реализовать, - подытожил Сергей Новиков.

Справка "РГ"

УГАТУ по результатам научно-исследовательской деятельности отнесен к вузам первой категории, входит в top-700 мировых университетов мира и в top-50 российских университетов по различным рейтингам. Сегодня это крупный учебно-научно-инновационный комплекс Российской Федерации, где обучается более 15 тысяч студентов и работают свыше 1000 научно-педагогических сотрудников. Кроме того, УГАТУ - участник Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня и выполняет пять технологических проектов с бизнес-партнерами.