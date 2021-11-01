В Чувашии появится оздоровительный комплекс с 25-метровым бассейном

В Чувашии при физкультурно-оздоровительном центре (ФОЦ) "Росинка" будет возведен комплекс с 25-метровым плавательным бассейном.

Детали будущего объекта, подготовку его проектно-сметной документации обсудили на совещании с министром физической культуры и спорта республики Василием Петровым.

ФОЦ "Росинка" подведомственен минспорта региона. В совещании приняли участие замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ республики - главный архитектор региона Алена Протасевич, заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства - главный архитектор Чебоксар Павел Корнилов, начальник отдела сопровождения проектно-изыскательных работ Службы единого заказчика Алексей Паркаев, директор физкультурно-оздоровительного центра "Росинка" Ирина Журавлева, генеральный директор компании-подрядчика Кристина Ижелеева, а также члены Союза архитекторов Чувашии.

Стороны обсудили архитектуру будущего комплекса и технические решения его привязки к местности. Проектная организация была определена в ходе проведенных Службой единого заказчика конкурсных процедур. Контракт стоимостью около 10 миллионов рублей предполагает разработку проектно-сметной документации и получение положительного заключения госэкспертизы до 10 декабря текущего года.

По проекту в новом физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) расположатся спортивный и тренажерный залы, зал единоборств, раздевалки с душевыми и санузлами, фито-бар, финская и турецкая бани с помещением для отдыха, медпункт, административное помещение и помещение охраны, а также 25-метровый плавательный бассейн.

- Имеющаяся инфраструктура физкультурно-оздоровительного центра "Росинка" устарела и нуждается в перезагрузке. Поэтому новый ФОК станет первым шагом по модернизации нашей базы. Уверен, что новый объект станет привлекательным не только для профессиональных спортсменов и жителей республики, но и для представителей других регионов, - заявил по итогам совещания глава минспорта Чувашии.