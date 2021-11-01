В Чувашии продлили действие налоговых льгот для бизнеса

В Чувашии сохранят введенные ранее налоговые льготы для предпринимателей в 2022 году. Соответствующий законопроект приняли депутаты Госсовета республики в ходе внеочередной третьей сессии.

Как сообщил первый заместитель председателя правительства региона - министр финансов Михаил Ноздряков, решение продиктовано продолжающейся сложной эпидемиологической ситуацией.

Меры поддержки включают в себя пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) в размере 4 процентов и 10 процентов для налогоплательщиков, включенных в перечень пострадавших от пандемии отраслей, а также ставку в 1 процент по налогу на имущество организаций в отношении недвижимого имущества, налоговая база по которым исчисляется исходя из их кадастровой стоимости.

Кроме того, в соответствии с федеральным законодательством до 2023 года продлевается действие пониженной налоговой ставки в размере 1,6 процента по налогу на имущество организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью.

Принятый законопроект также вводит единые сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу на имущество организаций: налог подлежит уплате в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом; авансовые платежи по налогу подлежат уплате не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

Депутатский корпус поддержал также инициативу главы Чувашии Олега Николаева по освобождению многодетных семей с тремя и более детьми от уплаты транспортного налога на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с. включительно. Ранее подобная льгота распространялась только на семьи с пятью и более детьми.