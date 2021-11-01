В Ижевске госинспектора осудили за выдачу прав на перевозку опасных грузов

В Удмуртии главный государственный инспектор автодорожного надзора выдавала разрешения на перевозку водителями опасных грузов без предусмотренной законом аттестации. Как сообщили в пресс-службе регионального управления УФСБ, чиновница позволила работать по подложных документам 28 водителям.

Следствие установило, что инспектор вносила в протоколы заседаний территориальной экзаменационной комиссии ложные сведения о тестировании автомобилистов. Именно на основании этих данных водители потом получали разрешения на перевозку опасных грузов.

Против чиновницы было заведено уголовное дело по статье "Служебный подлог". Ее сообщника, заместителя директора одного из частных образовательных учреждений, обвинили в коммерческом подкупе и получении 600 тысяч рублей.

Суд уже рассмотрел дело, а приговор вступил в законную силу. Женщину, признавшую вину, оштрафовали на 120 тысяч. Ее подельник получил 6 лет условно. Главным государственным инспектором обвиняемая больше не работает.