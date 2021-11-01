В Мордовии пес Умка три дня согревал потерявшуюся в поле хозяйку

В Мордовии заблудившуюся 80-летнюю пенсионерку из города Темникова спасла ее собака. Верный пес Умка не бросил хозяйку в беде и три дня согревал ее своим телом. А почувствовав издалека егерей, выбежал им навстречу и привел на место, где находилась пожилая женщина.

Подробности спасательной операции рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда "Поиск 13 регион". О пропаже пенсионерки стало известно 27 октября. По информации республиканского МВД, на ее розыск был ориентирован весь личный состав райотдела полиции. Пропавшую искали около 60 человек: сотрудники МЧС, добровольцы, родственники, неравнодушные местные жители. В поисках было задействовано три квадрокоптера.

Вместе с пожилой женщиной потерялась ее собака Умка. По словам волонтеров, ночной поиск результатов не дал: из Темникова ребята уезжали подавленными и расстроенными. Состояние здоровья пенсионерки, преклонный возраст, холодная погода - с учетом этих факторов с каждым днем оставалось все меньше шансов найти ее живой.

Однако 30 октября МВД по РМ сообщило о том, что пропавшая найдена. Пенсионерку нашел в поле егерь Темниковского охотничьего угодья в поле рядом с рекой Мокшей.

По словам мужчины, вышедшего на поиски с напарником, из зарослей навстречу им выбежала собака. Направившись за ней, они обнаружили пропавшую пенсионерку. Пожилая женщина отправилась в село Старый Аксел, где проживала ранее, и сбилась с пути.

"Именно Умка помог остаться нашей Марии Ивановне живой и дождаться помощи - он согревал бабушку все эти ночи, именно Умка выбежал навстречу людям, их искавшим", - уточнили волонтеры отряда "Поиск 13 регион".

Родственники и близкие пенсионерки благодарят всех, кто принимал участие в ее поисках.