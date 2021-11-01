В Новочебоксарске начали проверку данных о нападении собак на людей

Прокуратура Чувашии проведет проверку сообщений о нападении бродячих собак на жителей Новочебоксарска.

Информация о стае животных, атакующих людей в одном из микрорайонов города, появилась в местных СМИ.

- Еще раз проверим, как органы местного самоуправления проводят работу по отлову безнадзорных животных и как ведется контроль за соблюдением требований по содержанию домашних животных, - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы надзорного ведомства.

В прокуратуре добавили, что администрация Новочебоксарска после предъявленного прежде иска заключила контракт на отлов животных. Профильная компания ведет работу, но по данному конкретному микрорайону заявок не было. Проблемы с бродячими собаками возникают в муниципалитетах из-за сложностей в решении вопроса.

- По закону безнадзорных собак сначала должны поместить в центр передержки, но таких центров очень мало, и поэтому они не могут всех вместить, - заявил представитель ведомства.

По его словам, прокуратура региона неоднократно проводила проверки по резонансным фактам нападения бродячих собак на людей и практически по всем районам либо внесены представления, либо направлены в суд иски против муниципалитетов об организации работу по отлову безнадзорных собак. В настоящее время такое требование, а именно строительство центра передержки, выполняется в Шумерлинском районе. Подобное судебное решение вступило в силу и в Новочебоксарске.