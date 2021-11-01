В Пензенской области примут меры поддержки малого бизнеса

Правительство Пензенской области готовит новые меры поддержки предпринимателей в условиях ограничений из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. О возобновлении работы регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики сообщил глава региона Олег Мельниченко.

- Разрабатывается пакет мер поддержки бизнеса, предприятий, которые могут пострадать от ограничения их деятельности. Вы знаете, что в предыдущий период субъектам малого и среднего предпринимательства оказывалась существенная государственная помощь - выплачивались компенсации, снижались ставки налогов, продлевались периоды выплаты процентов по кредитам. На данный момент мы также рассматриваем, в случае неблагоприятного сценария развития событий, возможность и способы оказания содействия бизнесу, - сказал Олег Мельниченко.

Речь идет об освобождении от арендной платы за пользование государственным имуществом и земельными участками. Главам муниципальных образований и городских округов поручено проработать этот вопрос на своих территориях. Этот вид поддержки будет носить заявительный характер. Конкретизируется объем средств, который может понадобиться.

Олег Мельниченко распорядился взять на контроль исполнение постановления Правительства РФ и проанализировать меры содействия бизнесу, введенные на федеральном уровне.

Напоминаем, что подать заявления на предоставление безвозмездного гранта можно уже с 1 ноября. Заявки будут приниматься по 15 декабря. Это относится к предприятиям, работающим в сфере спорта, гостиничного бизнеса, общепита, дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений.

С ноября по декабрь для малого и среднего бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций будет возобновлена выдача льготных кредитов по ставке три процента годовых. Также поддержат работодателей, сохраняющих 90 процентов штата своих сотрудников.

Кроме того губернатор дал поручение подготовить подробный анализ каждого вида мер региональной поддержки предприятий и организаций, наиболее пострадавших в первую волну пандемии. Оценить их эффективности и целесообразность возобновления.

С 30 октября в Пензенской области объявлены нерабочие дни. Соответствующие изменения внесены в постановление о введении режима повышенной готовности в регионе. В частности, приостановлен доступа работников и посетителей в объекты розничной торговли и общественного питания, а также на предприятия целого ряда направлений. Продолжат работу аптеки, магазины, реализующие продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости, при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30 процентов. Разрешена продажа строительных материалов, работа автозаправочных станций, предприятий техобслуживания автомобилей, ветеринарных лечебниц и стоматологий.

- По поводу работы станций техобслуживания и шиномонтажа - это сделано сознательно, с учетом того, что идет изменение погодных условий, люди переобувают автомобили с летней на зимнюю резину. Чтобы не увеличивать аварийность на дорогах предусмотрены соответствующие послабления. Что касается строительных материалов, это также сделано осознанно, потому что большое количество людей в выходные дни начинает заниматься ремонтом и бытовыми вопросами - что-то подремонтировать, подкрасить, подклеить. Чтобы население имело такую возможность, строительные магазины остаются открытыми, пояснил Олег Мельниченко.

Допуск посетителей, как в магазины стройматериалов, так и в музеи, галереи, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, ледовые катки, салоны красоты и парикмахерские будет осуществляться по QR-коду и официальным медицинским документам.

- Мы сознательно оставили в работе музеи и картинные галереи для того, чтобы можно было организовать культурный досуг. Экскурсии будут малыми группами. Также остаются открытыми библиотеки и читальные залы для того, чтобы гражданам иметь возможность с пользой провести выходные дни, - проинформировал губернатор.

По окончании периода нерабочих дней условия допуска в общественные места останутся прежними - предъявление сертификата о вакцинации, полугодового иммунитета, либо подтверждения медотвода от прививки.