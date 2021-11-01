В Самарской области снизят административную нагрузку на бизнес

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов на совещании в областном правительстве представил основные направления работы по снижению административных барьеров для бизнеса, оптимизации работы контрольно-надзорных органов, а также переориентации их деятельности с наказаний за уже совершенные правонарушения на их предотвращение и профилактику.

Упрощение процедур ведения бизнеса и повышение инвестиционной привлекательности региона - одна из приоритетных задач в работе правительства региона и министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Реформа контрольно-надзорной деятельности (КНД), в первую очередь, направлена на рост экономики и инвестиционной привлекательности регионов.

В Самарской области последние три года успешно внедряется риск-ориентированный подход, профилактика нарушений, разработано положение о видах контроля и административных регламентов, а также активно используется информирование подконтрольных субъектов - как в формате публичных обсуждений, так и в специализированных разделах на сайтах контрольно-надзорных организаций. Так, например, любой предприниматель может зайти на сайт и ознакомиться с теми обязательными требованиями, на которые проверяющий будет обращать внимание при проверке. Также контролирующие ведомства размещают разъяснения по проблемным вопросам.

- Важным этапом реализации реформы КНД является применение риск-ориентированного подхода при плановых проверках - за 2020 год он был внедрен для 60% видов региональных контрольно-надзорных функций, а в 2021 году - уже для 100%, - рассказал Дмитрий Богданов.

Чтобы предприниматели могли удостовериться в прозрачности проверок, а также задать интересующие вопросы, контрольно-надзорные органы ежеквартально проводят публичные обсуждения результатов своей работы. Такие встречи с бизнес-сообществом проходят в очном и онлайн-форматах.

- На региональном уровне мы на постоянной основе проводим разъяснительные, методологические мероприятия с контролирующими органами, координируем процесс реформирования регионального и муниципального контроля с местными администрациями, - пояснил Дмитрий Богданов.

Предприниматели ежегодно оценивают процедуру прохождения проверок, удобство и понятность процедуры, количество этих мероприятий в году, количество запрошенных документов, а также факты давления со стороны органов власти или естественных монополий.

Результаты их оценок учитываются при подсчете итогового индекса региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Документ готовит Агентство стратегических инициатив. Напомним, что по итогам 2020 года Самарская область заняла восьмое место, став одним из субъектов страны с лучшими условиями для ведения бизнеса и реализации проектов частных инвесторов. В Самарской области, кстати, всестороннюю поддержку бизнесу в режиме "одного окна" оказывает Агентство по привлечению инвестиций.

- Результаты работы по реформированию контрольно-надзорной деятельности внесли свой вклад в укрепление позиции Самарской области в нацрейтинге. Анализ индекса "Административное давление - 2020" показал, что по сравнению с 2018 годом Самарская область продемонстрировала рост, поднявшись с 69 места до 49 места в 2019, и до 34 - в 2020 году. При составлении этого документа оценивается работа Роструда, Роспотребнадзора, МЧС, Росприроднадзора, Россельхознадзора, Ростехнадзора и Жилищной инспекции. Улучшению позиции нашего региона способствовало проведение тематических трёхсторонних встреч с участием контролирующих органов, нашего министерства и бизнес-сообщества, - сообщил Дмитрий Богданов.