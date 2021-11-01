В Сарове двое подростков выпали с балкона 7 этажа многоэтажки по улице Бессарабенко. Трагедия произошла 31 октября в районе 12 дня.

Как сообщили "РГ" в прокуратуре Нижегородской области, по предварительным данным, 13-летние мальчики были без сопровождения родителей. В результате падения с высоты один ребенок погиб на месте, другой - доставлен в больницу.

"Проведение проверки поручено прокурору ЗАТО города Саров, которому предстоит дать оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о возможности применения мер прокурорского реагирования", - заявили в региональной прокуратуре.