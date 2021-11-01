Археологи нашли в курганах Тувы бронзовое и железное оружие

В ходе раскопок группы курганов в окрестностях города Чадан (Республика Тыва) археологи обнаружили бронзовое и железное оружие, а также другие артефакты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании "Красноярская геоархеология".

Захоронения, исследованные археологами, ранее пострадали от рук расхитителей гробниц, однако ученым удалось найти не тронутые грабителями древние предметы. Это так называемые биметаллические кинжалы, у которых клинок сделан из железа, а рукоять из бронзы, костяные украшения, остатки ткани и другие артефакты.

Специалисты исследовали, в частности, курганы эпохи поздней бронзы. В костях одного из погребенных найден наконечник стрелы - вероятно, причина смерти этого человека.

По мнению ученых, курганы Тувы относятся к скифским и хуннским эпохам. Согласно одной из гипотез, с этой территории скифы двигались в западном направлении и около VIII века до нашей эры достигли Причерноморья.

В "Красноярской геоархеологии" пояснили, что специалисты проводили раскопки минувшим летом совместно с сотрудниками Института истории материальной культуры Российской академии наук. Это часть спасательных работ, организованных на памятниках, которые не удастся сохранить в связи со строительством дороги.