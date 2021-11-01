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Рубрика: Общество

Археологи нашли в курганах Тувы бронзовое и железное оружие

Текст: Дмитрий Машуков

В ходе раскопок группы курганов в окрестностях города Чадан (Республика Тыва) археологи обнаружили бронзовое и железное оружие, а также другие артефакты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании "Красноярская геоархеология".

Фото: iStock
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Захоронения, исследованные археологами, ранее пострадали от рук расхитителей гробниц, однако ученым удалось найти не тронутые грабителями древние предметы. Это так называемые биметаллические кинжалы, у которых клинок сделан из железа, а рукоять из бронзы, костяные украшения, остатки ткани и другие артефакты.

Специалисты исследовали, в частности, курганы эпохи поздней бронзы. В костях одного из погребенных найден наконечник стрелы - вероятно, причина смерти этого человека.

По мнению ученых, курганы Тувы относятся к скифским и хуннским эпохам. Согласно одной из гипотез, с этой территории скифы двигались в западном направлении и около VIII века до нашей эры достигли Причерноморья.

В "Красноярской геоархеологии" пояснили, что специалисты проводили раскопки минувшим летом совместно с сотрудниками Института истории материальной культуры Российской академии наук. Это часть спасательных работ, организованных на памятниках, которые не удастся сохранить в связи со строительством дороги.

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