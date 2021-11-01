В Красноярском крае четыре человека пострадали в ДТП со "скорой"

Дорожная авария с участием иномарки и автомобиля скорой помощи произошла в Шарыповском районе Красноярского края. Среди пострадавших годовалый ребенок, сообщили в УМВД по региону.

По предварительной информации, на 49 километре автодороги Шарыпово - Назарово женщина за рулем Toyota Corolla, не справившись с управлением, выехала на встречную полосу и допустила столкновение с медицинским спецавтомобилем УАЗ-39623.

Водитель и пассажир скорой помощи госпитализированы. У водителя и годовалого пассажира японской машины зафиксированы незначительные травмы. В полиции уточнили, что женщина была пристегнута ремнем безопасности, ребенок находился в детском удерживающем устройстве.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.