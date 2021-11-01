Действие системы QR-кодов в Красноярском крае продлят после 7 ноября

Роспотребнадзор порекомендовал расширить сферу применения QR-кодов в Красноярском крае. Местные власти не планируют отменять систему их предъявления при входе в торговые центры по окончании нерабочей недели - 7 ноября. Такое заявление сделал заместитель председателя правительства края Алексей Подкорытов, сообщает пресс-служба кабинета министров региона.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев предложил губернатору Александру Уссу ввести систему предоставления QR-кодов или сертификатов о вакцинации против COVID-19 в заведениях общепита, салонах красоты, парикмахерских, гостиницах, санаториях, фитнес-залах и бассейнах. Власти региона приняли соответствующее решение.

Систему QR-кодов не отменят 7 ноября: она будет действовать до улучшения эпидемиологической ситуации, цитирует вице-премьера пресс-служба правительства Красноярского края.

Напомним, сейчас в крае необходимо предъявлять код только при входе в торгово-развлекательные центры, на объекты культуры и спорта.