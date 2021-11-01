Кемерово - энергоэффективные огни большого города

Модернизация системы уличного освещения в городе Кемерово - тема крайне актуальная. Качественное освещение - это безопасность всех участников дорожного движения, комфорт горожан, профилактика преступности, травматизма, аварийности, улучшение социального климата, повышение туристической привлекательности города.

В 2020 году на проспекте Шахтеров была произведена замена устаревших ламп на современные светодиодные светильники. Фото: ПАО "Ростелеком"

Освещение автодорог играет важную роль не только с эстетической точки зрения, но и с точки зрения безопасности водителей и пешеходов. А обновление системы освещения приводит к целому ряду важных социальных последствий. Жители городов начинают испытывать чувство безопасности и комфорта, избавляются от страха перед ночными улицами. Родители меньше беспокоятся за безопасность детей в вечерние часы, что дает возможность организовать их досуг оптимальным образом: посещение спортивных секций, музыкальных школ и других учреждений.

Кроме того, при недостаточном освещении водители планируют основную часть поездок на дневное время, из-за увеличения интенсивности движения транспорта разрушение дорожного покрытия происходит значительно быстрее. Следовательно, повышение эффективности уличного освещения косвенно связанно со снижением затрат на содержание и эксплуатацию автомобильных дорог.

В городе Кемерово реализуются два энергосервисных контракта. Фото: Дмитрий Ярощук

В 2019 году кемеровскими властями было принято решение о проведении мероприятий, направленных на повышение эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного освещения в городе Кемерово. Иными словами, запустился процесс обновления.

В этом направлении сегодня в городе реализуются два энергосервисных контракта. В 2020 году в Рудничном районе была произведена замена устаревших ламп на новые современные светодиодные светильники в количестве 3823 шт. В этом году заключен еще один энергосервисный контракт на модернизацию уличного освещения четырех районов города (Ленинского, Заводского, Центрального и Кировского). Работы по замене завершатся в четвертом квартале, планируется установить 14266 светильников.

Почему модернизация уличного освещения происходит посредством заключения энергосервисного контракта? Какие преимущества дает использование светодиодных светильников? О том, каких результатов от этих мероприятий мы ждем, наш корреспондент побеседовал с заместителем начальника управления дорожного хозяйства и благоустройства Дмитрием Александровичем ШУТОМ.

Дмитрий Александрович, расскажите, какие есть преимущества у светодиодных светильников по сравнению с действующим освещением?

Дмитрий Шут: У светодиодных светильников есть несколько важных плюсов.

• Первый и несомненный - это очень долгий срок службы, который в разы превышает тот, на который рассчитаны существующие, морально устаревшие натриевые лампы типа ДНаТ. Срок работы светодиодных светильников составляет 100 000 часов, что эквивалентно 25 годам эксплуатации при 10-часовой работе в день. При этом основные характеристики (световой поток, мощность) останутся практически неизменными.

• Повышается комфортность городской среды. Как мы помним из египетской мифологии, бог солнца - Ра. Индекс цветопередачи (Ra) современных светодиодных светильников - на уровне 70 Ra, а индекс цветопередачи Солнца - 100 Ra. Соответственно, чем выше данный показатель, тем естественнее выглядят предметы в ночное время. Освещение, приближенное к естественному, позволяет комфортно воспринимать в вечернее время привычные предметы. Это разительно отличает светодиодное освещение от устаревших ламп ДНаТ, индекс цветопередачи которых не превышает 25 Ra.

• Светодиодные светильники устойчивы к скачкам напряжения в сети электропитания, возникающим из-за различных ситуаций, например, ударов молнии в линию электропередачи. Таким образом, город не погружается во тьму при малейшем изменении погодных условий.

• Светодиоды различаются по цветовой температуре. Цветовая температура 4000 Кельвин максимально приближена к солнечному свету в послеобеденное время. Это создаёт атмосферу уюта. Также светодиод с температурой 4000 К и длиной волны порядка 570 Нм повышает видимость в туман по сравнению с другими источниками света - об этом свидетельствуют специализированные исследования. Это значит, что в осенне-весенний период автомобилисты испытывают меньший дискомфорт, когда передвигаются по улицам, где установлены светодиодные светильники.

• Экологичность и безопасность источника света. Светодиодные источники освещения полностью безопасны и не требуют специальных условий утилизации (не содержат ртути, ее производных и других ядовитых, вредных или опасных составляющих материалов и веществ).

• Нечувствительность к низким температурам. Можно гарантировать безотказную работу светодиодных ламп в различных условиях эксплуатации. Светодиоды прекрасно работают как при минусовых температурах (-60°C), так и при плюсовых (+40°C).

• Самое главное преимущество светодиодных светильников - это низкий расход электричества. Потребление в среднем снижается на 60-70 процентов.

В 2021 году в Кемерове планируется установить 14 266 светильников. Фото: Дмитрий Ярощук

3.Фото: Дмитрий Ярощук

"В 2021 году в Кемерове планируется установить 14 266 светильников".

Почему модернизацию освещения решили осуществить именно путем заключения энергосервисного контракта?

Дмитрий Шут: Преимущество энергосервисного контракта в том, что поставка оборудования и его монтаж осуществляются подрядчиком без привлечения бюджетных средств. Кроме того, условиями контракта предусматривается приведение уличного наружного освещения в нормативное состояние по требуемой освещенности, а также внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением, что позволит повысить контроль за текущим состоянием освещения улично-дорожной сети города.

В прошлом году объем частных инвестиций по первому энергосервисному контракту составил более 32 млн рублей. По второму энергосервисному контракту после завершения монтажа объем инвестиций составит более 120 млн рублей.

Такую значительную сумму сложно единовременно выделить из бюджета, при этом не затрагивая другие отрасли.

По условиям заключенного энергосервисного контракта, подрядчик за свой счет выполняет всю работу, а средства, сэкономленные на сокращении энергопотребления, идут в счет оплаты в течение семи лет.

У светодиодных светильников есть один важных плюс - очень долгий срок службы. Фото: Дмитрий Ярощук

Какую экономию получит бюджет по окончании срока действия энергосервисного контракта?

Дмитрий Шут: За счет снижения платежей за использованную электроэнергию экономия составит более 55 процентов, это 6 млн кВт*ч, или более 35 млн рублей в год. После завершения энергосервисного контракта сэкономленные средства будут направлены на нужды города.

Каковы планы в дальнейшем по модернизации уличного освещения в городе?

Дмитрий Шут: Эффективное уличное освещение - это необходимое условие для создания более высокого качества жизни населения. В дальнейшем планируется продолжить работу по внедрению энергоэффективных мероприятий на территории города Кемерово, в том числе и по модернизации уличного освещения.

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