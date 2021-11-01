На Алтае раскрыли мошенничество с фонарями на 100 миллионов рублей

УФСБ России по Алтайскому краю расследует четыре уголовных дела, объединенных в одно производство, о мошенничестве при установке фонарей освещения на Чуйском тракте. Сотрудники службы безопасности выяснили, что на самой крупной и известной в регионе трассе оборудовали некачественное освещение.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю, в мошенничестве обвиняют бывшего руководителя компании "Энергострой", который заключил с управлением дорогами "Алтай" государственный контракт на поставку фонарей общей стоимостью 176,4 миллиона рублей. Освещение компания действительно установила, но использовала для этого материалы, которые не соответствовали качеству, указанному в контракте. При этом экс-директор сдавал отчеты о проделанной работе с недостоверными данными о их качестве, и на основании этих отчетов заказчик перечислял деньги.

Проведенная в ходе расследования уголовных дел строительно-техническая экспертиза насчитала свыше 99 миллионов рублей ущерба, который поставщик некачественных фонарей нанес федеральному бюджету. За мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) экс-директору компании грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.