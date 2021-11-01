Новосибирская область лидирует в Сибири по переписи на Госуслугах

Жители Новосибирской области активно пользуются порталом Госуслуг для прохождения Всероссийской переписи населения. Об этом свидетельствуют данные первых двух недель переписи, которые привел Новосибирскстат.

К утру 29 октября в обследовании приняли участие 44,4 процента жителей региона, в том числе 30,4 процента были опрошены переписчиками дома, на переписных стационарных участках и в МФЦ. Портал Госуслуг предпочли 14 процентов жителей области - это первое место среди регионов Сибирского федерального округа.

Для участия в переписи на портале Госуслуг необходимо иметь только стандартную или подтвержденную учетную запись. После окончания опроса формируется QR-код, подтверждающий участие в переписи, который нужно будет показать переписчику. Все данные граждан передаются напрямую в Росстат в обезличенном виде.

Жителям области необходимо ответить на 33 вопроса в переписной анкете - с их помощью будет определена не только численность проживающих на территории региона граждан, но и социально-демографическое состояние населения: пол, возраст, жилищные условия, образование, семейный статус, источники дохода и многое другое. На основе полученных данных в ближайшие 10 лет будут приниматься управленческие решения в стране и в регионе. В правительстве Новосибирской области создана комиссия по проведению Всероссийской переписи населения.

Перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября. Для участия в ней не нужно показывать никаких документов. Предварительные итоги Росстат опубликует в апреле 2022 года.