Новосибирский губернатор призвал соблюдать ограничения в нерабочие дни

Соблюдение жителями региона необходимых антиковидных мер в нерабочие дни позволит избежать принятия дополнительных ограничений. Это отметил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в областном правительстве. По его словам, набор мер по борьбе с распространением коронавируса в данной ситуации оптимален.

- Сегодня важно обеспечить полное выполнение принятых решений - чтобы не вводить новые ограничения, - подчеркнул глава региона.

Губернатор обозначил задачи органов власти в период нерабочих дней. Прежде всего, необходим контроль за соблюдением масочного режима, наличием QR-кодов при посещении определенных объектов, организаций, за соблюдением режима нерабочих дней, в том числе запрета на работу организаций общественного питания с 23.00 до 6.00 утра.

Андрей Травников отметил, что нерабочие дни - самый удобный период для прохождения вакцинации. Руководители должны донести до подчиненных требования главного санитарного врача Новосибирской области по обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. Это касается, в том числе, и работников органов власти.

Также глава региона рекомендовал общественным объединениям провести традиционные мероприятия, посвященные Дню народного единства, в онлайн-формате или перенести их на более поздний срок.

В Новосибирской области с 30 октября действуют дополнительные ограничительные меры, направленные на сдерживание распространения коронавирусной инфекции. Массовые официальные мероприятия в период нерабочих дней не допускаются.