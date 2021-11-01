В дорожном строительстве Новосибирской области ужесточат контроль

В Новосибирской области завершают запланированные на этот год ямочный ремонт и строительство дорог. Их выполнение ведется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" (БКД).

На оперативном совещании в региональном правительстве губернатор Андрей Травников подчеркнул, что в нынешних погодных условиях особенно важно строгое соблюдение нормативов применения технологий дорожного строительства. Глава области поручил региональному минтрансу усилить работу с муниципальными заказчиками и исполнителями работ по данному направлению.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский сообщил, что по нацпроекту "БКД" в регионе верхний дорожный слой уложен на 94 процента, введены в эксплуатацию 67 объектов из 101.

- Во время снегопада укладка асфальтобетона не допускается. Те объекты, на которых по информации, озвученной в СМИ, шли работы, мы обязательно проверим. Если качество неудовлетворительное - объект не будет принят, - отметил министр.

- Самая горячая тема - эффективный контроль за качеством работ, за соблюдением технологий. В текущих погодных условиях это чрезвычайно важно. Наша главная цель - не выявить дефекты, поймать за руку и заставить переделывать, а не допустить, чтобы такие дефекты появлялись, - обратился Андрей Травников к Анатолию Костылевскому.

Он поручил руководству минтранса проинформировать всех муниципальных заказчиков и исполнителей работ, какие технологии и в каких условиях в данный период допустимы. Это необходимо для того, чтобы "потом с лабораторией не бегать и не выявлять отваливающиеся заплатки".

Ранее Андрей Травников потребовал жестко синхронизировать программы ремонтных работ коммунальных служб с работами на объектах дорожного ремонта, особенно если речь идет о БКД. Также акцент сделан на внедрении эффективных технологий.