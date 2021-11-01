На детской площадке в Красноярске 13-летний мальчик ударил ребенка ножом

Конфликт с поножовщиной произошел 31 октября на детской площадке в Красноярске. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего, сообщил сегодня региональный главк Следственного комитета РФ.

По версии правоохранителей, накануне вечером во дворе дома на улице Амурской 13-летний школьник нанес 11-летнему два удара ножом. Пострадавший госпитализирован с ранениями грудной клетки и живота. Сейчас мальчик находится в больнице под наблюдением врачей.

Старшего участника конфликта поместили в Центр для несовершеннолетних правонарушителей управления МВД по Красноярскому краю. Следователи выясняют обстоятельства преступления.