В Новосибирске СК начал проверку после падения людей в яму с кипятком

Организована доследственная проверка по факту серьезного травмирования трех человек, упавших в яму с кипятком на территории лицея в Новосибирске. В рамках проверки правоохранители установят все причины и обстоятельства ЧП, после чего будет принято процессуальное решение, сообщили в СУ СК РФ по региону.

Несчастный случай произошел утром у одного из лицеев в центре города. Трое мужчин находились в подвальном помещении, по предварительным данным, проводили плановый осмотр конструкций здания. У них под ногами провалилась плита, в результате чего все трое получили тяжелые травмы.

Сейчас пострадавшие находятся в реанимации областной больницы. У двоих мужчин диагностированы ожоги третьей степени на 50 и 80 процентах поверхности тела. Еще у одного госпитализированного вторая степень ожогов, повреждено 80 процентов поверхности тела.