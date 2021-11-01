В Новосибирске пациентке удалили огромную опухоль из груди

Новости

Москвичам пообещали теплый ноябрь 10:04
На ВДНХ открылся центр вакцинации и точка экспресс-тестирования на COVID-19 09:47
В Минске покажут лучшие фильмы уходящего года 09:47
В Магаданской области браконьеры добыли красной икры на 7 млн рублей 09:34
На Алтае раскрыли мошенничество с фонарями на 100 миллионов рублей 09:33
Стоимость российской пшеницы обновила максимум с сезона 2012/13 09:30
В калужской колонии выявили экстремистскую ячейку 09:21
Власти Москвы подготовят план полного отказа от мигрантов на стройках 09:16
Бирюков: В "Парке Яуза" завершается строительство уникального экоцентра 09:14
Шестеркин признан первой звездой матча "Нью-Йорк Рейнджерс" - "Сиэтл" 09:08
Депутат Рады Рабинович обвинил Молдавию и Литву в предательстве 08:45
Лавров: Террористические угрозы необходимо подавлять внутри Афганистана 08:28
С 1 ноября в КЧР допуск в общественные места разрешен только с QR-кодом 08:24
Приставы в этом году взыскали 12,5 млрд рублей штрафов за нарушения ПДД 08:23
ЦБ лишил лицензии банк "Спутник" 08:17
Действие системы QR-кодов в Красноярском крае продлят после 7 ноября 08:13
Глава ВОЗ сообщил о трех стратегических целях, связанных со здоровьем 08:10
Названы самые дорогие для жизни города России 08:05
Глава ФССП Аристов: В списках невыездных находятся 4,2 миллиона россиян 08:00
Президент Молдавии о новом контракте с "Газпромом": Мы довольны 07:57
Российский бизнес могут обязать хранить внутреннюю переписку три года 07:51
Сенатор Рукавишникова рассказала о новом наказании для водителей-лихачей 07:22
Байден попытался оправдать рекордное падение своего рейтинга 06:41
Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов даже у привитых трижды 06:10
Известный наркобарон Альберто Мартинес убит в Нью-Йорке 05:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В ПФР рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
В ПФР рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Синоптики рассказали о погоде в ноябре
Синоптики рассказали о погоде в ноябре
01.11.2021 08:34
Рубрика: Общество

В Новосибирске пациентке удалили огромную опухоль из груди

Текст: Наталья Граф

Новосибирские хирурги успешно прооперировали пациентку с огромной невриномой в грудной клетке.

Фото: iStock
Новосибирские онкологи удалили пациентке три гигантские опухоли

Опухоль у жительницы Новосибирска обнаружили случайно - во время обследования при подготовке к другой операции. Никаких неприятных ощущений она не испытывала. Однако рентгенография показала затемнение в левой половине грудной клетки. По совету знакомых пациентка обратилась за помощью в Новосибирский НИИТО имени Цивьяна.

- В результате МСКТ было выявлено гигантское объемное образование, размером с мужской кулак, - рассказал врач-нейрохирург НИИТО, кандидат медицинский наук Игорь Васильев. - Невринома располагалась в плевральной полости непосредственной близости к позвоночному столбу и аорте.

По решению консилиума к операции решено было привлечь врачей смежных специальностей - торакального и абдоминального хирургов. Изначально хирурги планировали удалить опухоль малоинвазивным способом. Однако размеры образования заставили медиков пойти открытым путем - торакотомией. Гигантскую опухоль осторожно отделили от средостения и аорты и удалили. Гистология показала, что невринома является доброкачественной.

- Как отмечает сама пациентка накануне выписки, боли она не чувствует - за исключением некоторого дискомфорта в области шва, но эти ощущения со временем исчезнут, - сообщили в НИИТО.

Врачи отметили, что операция была проведена в кратчайшие сроки. Иначе образование еще больше увеличилось бы в размерах и приросло к средостениям и его структурам. Для пациентки сложнейшее хирургическое вмешательство было бесплатным. Ей помогли оформить квоту на высокотехнологичную медицинскую помощь.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Онкология: как победить рак

Главное сегодня

Сенатор Рукавишникова рассказала о новом наказании для водителей-лихачей
Власти Москвы подготовят план полного отказа от мигрантов на стройках
ЦБ лишил лицензии банк "Спутник"
Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов даже у привитых трижды
Свыше 4 миллионов россиян не смогли выехать за границу из-за долгов
Как россияне оценивают здоровье после почти двух лет пандемии
Можно и нужно ли быть деликатным в личных конфликтах, касающихся частной жизни людей