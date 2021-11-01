В Новосибирске пациентке удалили огромную опухоль из груди

Новосибирские хирурги успешно прооперировали пациентку с огромной невриномой в грудной клетке.

Опухоль у жительницы Новосибирска обнаружили случайно - во время обследования при подготовке к другой операции. Никаких неприятных ощущений она не испытывала. Однако рентгенография показала затемнение в левой половине грудной клетки. По совету знакомых пациентка обратилась за помощью в Новосибирский НИИТО имени Цивьяна.

- В результате МСКТ было выявлено гигантское объемное образование, размером с мужской кулак, - рассказал врач-нейрохирург НИИТО, кандидат медицинский наук Игорь Васильев. - Невринома располагалась в плевральной полости непосредственной близости к позвоночному столбу и аорте.

По решению консилиума к операции решено было привлечь врачей смежных специальностей - торакального и абдоминального хирургов. Изначально хирурги планировали удалить опухоль малоинвазивным способом. Однако размеры образования заставили медиков пойти открытым путем - торакотомией. Гигантскую опухоль осторожно отделили от средостения и аорты и удалили. Гистология показала, что невринома является доброкачественной.

- Как отмечает сама пациентка накануне выписки, боли она не чувствует - за исключением некоторого дискомфорта в области шва, но эти ощущения со временем исчезнут, - сообщили в НИИТО.

Врачи отметили, что операция была проведена в кратчайшие сроки. Иначе образование еще больше увеличилось бы в размерах и приросло к средостениям и его структурам. Для пациентки сложнейшее хирургическое вмешательство было бесплатным. Ей помогли оформить квоту на высокотехнологичную медицинскую помощь.